22 марта 1993 года день рождения процессоров Intel Pentium 22.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984 В этот день, 22 марта 1993 года компания Intel представила общественности самые первые микропроцессоры семейства Pentium – P5 с тактовыми частотами 60 и 66MHz. Работа над заменой семейству Intel 80486 началась в 1989 году, а во главе проекта встал Винод Дхам, которого с тех пор прозвали «Отцом Pentium». Чтобы как-то выделить новое семейство и защиться от конкурентов, паразитировавших на численных названиях предыдущих процессоров, имя нового процессора позаимствовали из древнегреческого – πέντε («пять»). А выделять было что, ведь у Pentium был ряд кардинальных отличий от предшественника 80486: - Суперскалярная (многоконвейерная) архитектура. Pentium стал первым на массовом рынке CISC-процессором с такой архитектурой. - 64-битная шина данных позволила Pentium за один цикл обмениваться с ОЗУ вдвое большим —объёмом данных, чем 80486 (при одинаковых тактовых частотах). - Раздельное кеширование программного кода и данных (по 8Kb для данных и инструкций) заметно повысило производительность. - Механизм предсказания адресов ветвления позволил сократить время простоя конвейеров. - Улучшенный блок вычислений с плавающей точкой (FPU). - Симметричная многопроцессорная работа (SMP). Однако, при всем этом назвать первые Pentium успешными нельзя. Представленные 22 марта 1993-го модели оказались очень сложными в производстве, а процент выхода бракованных кристаллов оказался чересчур большим. К тому же они были громоздкими (площадь кристалла – 294 мм2, техпроцесс – 800 нм), прожорливыми (5В) и грелись как печки (16Вт). Да и производительность P5 не очень-то поражала воображение. Однако в октябре 1994-го Intel начала выпуск модифицированной линейки P54C, и вот она-то и прославила Pentium. Площадь кристалла уменьшили вдвое (до 148 мм2), напряжение – до 3,3В, тепловыделение – до 10,1Вт. А тактовые частоты при этом росли: 75, 90, 100MHz. Но главное, что с отработкой технологии, процент брака резко снизился, как и количество ошибок в попавших на рынок процессорах. В дальнейшем, серия росла и развивалась: P54CQS, P54CS, P55C, P24T (OverDrive), мобильный Tillamook. Уже ко второй половине 90-х процессоры предыдущих семейств стали неактуальными. Правда, безраздельно завладеть рынком Pentium не смог – сказалось активное клонирование со стороны AMD, которая выпускала более дешевые процессоры. Но так или иначе, технологии, примененные в Pentium, стали одним из факторов глобальной комрьютеризации населения в 90-х, а сама торговая марка и сегодня живее всех живых. Количество уникальных просмотров: 2987 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7746 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!