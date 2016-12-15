AMD анонсирует SSD накопители Radeon R7

Компания AMD анонсирует линейку твердотельных накопителей под названием Radeon R7. Пока в линейке представлено всего три модели накопителей: Radeon R7 120G, R7 240G и R7 480G, отличающихся емкость 120 Гб, 240 Гб и 480 Гб соответственно.

В накопителях используется MLC NAND Flash микросхемы производства Toshiba, изготовленные по нормам 19нм техпроцесса. Сердцем новых накопителей стал контроллер Indilinx Barefoot 3 M00.

Новинки оснащаются интерфейсом SATA 3Гб/сек, технологией автоматического аппаратного шифрования с использованием RSA256. Корпус накопителей выполнен толщиной всего 7мм.

О сроках появления в продаже и стоимости SSD AMD Radeon R7 пока неизвестно.