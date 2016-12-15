AMD готова представить новую флагманскую видеокарту на основе полноценного чипа Hawaii

Слухи о том, что чип AMD Hawaii XT, используемый в видеокарте AMD Radeon R9 290X, имеет отключенные блоки, появлялись и ранее. Это подтверждает и известный оверклокер под ником 8 Pack, более того он утверждает что AMD подготовила видеокарту на полноценном чипе Hawaii, который СМИ окрестили Hawaii XTX.

В графическом процессоре AMD Hawaii XT доступно 2816 потоковых процессоров, 176 текстурных и 64 растровых блоков, судя по всему, полноценная версия Hawaii XTX будет обладать 3072 потоковыми процессорами, 192 текстурными и 64 растровыми блоками.\

Предполагаемое название для нового флагмана - AMD Radeon R9 295X, конкурировать ей предстоит с NVIDIA GeForce GTX 780 Ti.