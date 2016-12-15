AMD готовит конкурента для GeForce GTX 780 Ti

Существует мнение, что компанию AMD из солнечного Саннивейла, США не устраивает текущее положение с топ видеокартами и поэтому сотрудники работают над созданием улучшенного чипа Hawaii.

Подобный шаг уже был предпринят для улучшения конкурентоспособности прошлого поколения видеокарт основанных на чипе Tahiti, выпуском улучшенного графического процессора Tahiti XT и видеокарты основанной на нем - Radeon 7970 GHz Edition.

Назовем улучшенный чип Hawaii – Hawaii XTX, скорее всего он будет производится по отработанному 28нм тех процессу, а все улучшения будут направлены на улучшения теплоэнергетических характеристик, так как именно высокое энергопотребление с высоким тепловыделением являются ахиллесовой пятой Radeon 290X (Hawaii XT).

Скорее всего, в итоге получится Radeon R9 290XT (Hawaii XTX) с увеличенными тактовыми частотами относительно Radeon R9 290X (Hawaii XT).