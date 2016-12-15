AMD готовит видеокарту Radeon R9 285 на базе ядра Tonga

Компания AMD, похоже, определилась с названием новой видеокарты, которая будет основана на графическом процессоре Tonga. Новая видеокарта получит имя Radeon R9 285 и должна быть представлена либо в конце августа, либо в начале сентября.

Видеокарта AMD Radeon R9 285 будет основана на графическом процессоре Tonga Pro, и, скорее всего, несколько позже будет представлен и другой графический ускоритель на базе GPU Thonga XTX - Radeon R9 285X.

По своей структуре графический процессор AMD Tonga очень схож с Tahiti, так как включает то же количество потоковых процессоров, но с более узкой шиной видеопамяти. Референсные модели на базе графических процессоров Tonga будут иметь 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (хотя партнеры AMD смогут выпускать и 4 ГБ модели), а интерфейс доступа к памяти будет 256-битным.

Новые видеокарты должны будут заменить собою Radeon R9 280 и R9 280X, которые основаны на графическом процессоре Tahiti. Вполне вероятно, что цены на R9 285 и R9 285X останутся на том же уровне.