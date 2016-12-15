AMD обновляет линейку профессиональных видеокарт моделями FirePro W2100, W4100, W5100 и W7100

Компания AMD обновляет свои предложения для low и mainstream сегмента в сфере профессиональной CAD-, 3D-графики и специальных вычислений – видеоускорители FirePro.

Новые видеокарты FirePro W2100, W4100, W5100 и W7100 относятся к поколению графических адаптеров архитектуры GCN.

Видеоадаптер FirePro W7100 основан на чипе Tonga с 1792 потоковыми процессорами и 256-битной шиной памяти, которая сообщается с 8 Гб памяти стандарта GDDR5. Тепловой пакет W7100 равен 150 Вт.

Следующая карта FirePro W5100 основана на чипе Bonaire с 768 потоковыми процессорами и 128-битной шиной памяти. Объём набортной памяти GDDR5 равен 4Гб ОЗУ. Тепловой пакет W5100 равен 75 Вт.

Видеокарта FirePro W4100 сделана на чипе Cape Verde с 512 потоковыми процессорами и 128 битным интерфейсом памяти, объемом 4Гб.

И наконец, младший представитель FirePro W2100 основан на чипе Oland с 320 потоковыми процессорами, 128 шиной памяти. Объем памяти равен 2Гб. Видеокарта FirePro W2100 единственная с новой линейки не умеющая работать с более чем двумя мониторами одновременно.

Особый акцент компания AMD делает на совместимости новых FirePro с Mantle, интерфейсом программирования приложения, значительно повышающий производительность программ и приложений.