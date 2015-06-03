AMD официально представила нового флагмана: Radeon R9 295X2

Компания AMD сегодня официально анонсировала нового флагмана среди своих видеокарт - двухчиповый "монстр" Radeon R9 295X2. Видеокарта основана на двух полноценных графических чипах Hawaii, охлаждает которые гибридная система охлаждения, включающая в себя СВО.

Каждый из графических чипов имеет 2816 потоковых процессоров GCN, 176 текстурных блоков (TMU), 64 блока ROPs и 512-битный интерфейс доступа к памяти типа GDDR5. Для каждого графического чипа выделено 4 ГБ видеопамяти, а стало быть, общий объём видеопамяти равен 8 ГБ. Для взаимодействия между GPU используется мост PLX PEX8747 (PCIe-3.0 x48). Частота каждого из графических ядер Tahiti XT равна 1018 МГц, а память GDDR5 оперирует с частотой в 1250 МГц (5000 МГц DDR).

Для питания карты требуется два восьми-контактных разъёма дополнительного питания PCIe. На свою новинку компания AMD установила ценник в $1500, в то время как NVIDIA TITAN-Z будет стоить около $3000.

Свои видеокарты R9 295X2 уже представили ряд партнеров компании, такие как ASUS, Sapphire, MSI, Club3D, PowerColor и многие другие.