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AMD переведет процессоры для XBox One и PlayStation 4 на новый технологический процесс

03.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: admin

В сети появилась информация о том, что компания AMD может перевести процессоры для игровых консолей Microsoft и Sony на новый технологический процесс. Это позволит не только сократить энергопотребление, но и стоимость производства. Также известно, что новые ревизии процессоров для приставок будут производиться силами Globalfoundries.

Как известно, приставки XBox One и Playstation 4 используют восьмиядерные процессоры (APU) компании AMD на 28-нм архитектуре Jaguar. Эти процессоры имеют восемь вычислительных ядер и интегрированный графический контроллер, сопоставимый по производительности настольной видеокарте Radeon HD 7850 / HD 7870. По умолчанию, процессор работает на базовой тактовой частоте 1.6 ГГц и, возможно, переход на 20-нм литографию позволит приподнять тактовые частоты как процессора, так и графического ядра, что благоприятно повлияет на производительность консолей, которой, очевидно, не всегда достаточно.

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