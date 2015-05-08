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AMD представила профессиональный графический адаптер FirePro W9100

27.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На конференция GTC 2014 компании AMD представила свои профессиональные графических решения. Флагманом будет видеокарта AMD FirePro W9100 на одном процессоре Hawaii.

Видеоускоритель FirePro W9100 несёт все 2816 потоковых процессоров GPU Hawaii. Тактовые частоты решения не сообщаются. Заявлено лишь, что скорость вычислений операций с одинарной точностью превысит 5 терафлопс (неофициально - до 5,7 терафлопс), а с двойной окажется свыше 2 терафлопс (до 2,67 терафлопс). Объём памяти составит 16 Гб. Для сравнения, прежний однопроцессорный флагман - FirePro W9000 на GPU Tahiti - может похвастаться скоростью вычисления операций с одинарной точностью порядка 4 терафлопс, и с двойной точностью до 1 терафлопс.

Рекомендованная стоимость FirePro W9000 составляет 4000$, так что выход новинки либо приведёт к снижению цен на этот адаптер, либо к заметному увеличению стартовой цены на FirePro W9100.

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