AMD представит новые видеокарты через два дня?

Совершенно очевидно, что компания AMD не могла не заметить недавний анонс видеокарт NVIDIA GeForce GTX 970 и GeForce GTX 980, а стало быть, вполне ожидать от AMD какие-то шаги. Но вот какими эти шаги будут - пока сложно сказать.

Сотрудник компании Рой Тейлор (Roy Taylor) написал в своем твиттере следующее сообщение, которое переводится как "Уинстон Черчилль любил людей, которые боролись с насмешкой. AMD в предвкушении конкуренции. Вы еще ничего не видели".

Также компания AMD запустила новую маркетинговую кампанию буквально на следующий день после анонса флагманских видеокарт NVIDIA на базе Maxwell. При этом, AMD до сих пор «прописывает» пилюли Verdetrol, которые впервые появились во время рекламной кампании HD 7770 GHz Edition. Правда, теперь уже в другом контексте - "No pills required".

Компания AMD до сих пор не представила видеокарту на базе графического процессора Tonga XT – Radeon R9 285X. Но, судя по всему, этого может и не состояться. AMD India также изображение, которое пророчит, что новые решения от AMD будут представлены уже 25 сентября.

И все же, интересно: будет ли это таки анонсом R9 285X, или компания AMD представит принципиально новый продукт, утечек информации в сеть о котором практически не было? Или речь идет о профессиональных графических ускорителях FirePro?