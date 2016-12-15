AMD Radeon R5 230 теперь и в рознице

В преддверии выпуска двухчипового Radeon R9 295 X2 компания AMD разрешила своим партнерам выпуск Radeon R5 230 для продажи не в составе ПК. «Новинка» базируется на ядре AMD Caicos, впервые представленное еще в 2011 году в лице видеокарты Radeon HD 6450.

Radeon R5 230 представляет собой бюджетное решение, чип видеокарты содержит 160 потоковых процессоров архитектуры VLIW5, 8 текстурных блоков (ROP), 4 блока растеризации (TMU). Для обмена данными с памятью используется 64-битная шина. Объем памяти стандарта DDR3 варьируется от 512Мб до 2Гб в зависимости от решения производителя.

Партнеры AMD уже готовы предложить свои версии Radeon R5 230:

Sapphire

XFX

Club3D

Gigabyte