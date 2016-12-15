AMD выложила тизер будущей Radeon R9 295X2

Компания AMD готова представить свой флагман Radeon R9 295X2 Dual Hawaii в следующем месяце и демонстрирует фото, на котором можно примерно оценить дизайн видеокарты.

По предварительной информации каждое ядро Hawaii будет работать на частоте 1ГГц, для их охлаждения будет применяться гибридный кулер. Объем памяти доступный каждому чипу может быть равен 8Гб на чип для высокой производительности с 4k разрешением.

В случае если новая карта получит чипы Hawaii XT (290X), то количество потоковых процессоров будет равно 5632 штук, в случае Hawaii общее количество будет равно 5120 потоковых процессоров.