Анонс бескомпромиссной видеокарты ASUS Ares III

ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировали видеокарту Ares III, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров. В основе видеокарты ASUS Ares III лежат два полноценных процессора AMD Radeon Hawaii XT, применяемые в одиночной AMD R9 290X.

Рабочие частоты чипов будут повышены до значения в 1030МГц, суммарная емкость набортной памяти GDDR5 составляет 8Гб, ее рабочая частота 5ГГц. Для охлаждения новинки используется full-cover водоблок от EK Waterblocks, полностью медный с защитным покрытием из никеля он обеспечит как минимум на 25% лучшее охлаждение чем то, что используется на видеокарте Radeon R9 295X2.

ASUS заявляет, что при сравнении в 3DMark Fire Strike Extreme и Battlefield 4 при ULTRA настройках и разрешении 3840x2160, их видеокарта Ares III быстрее Nvidia GTX Titan Z в среднем на 15% и 33% соответственно.

О стоимости ASUS RoG Ares III пока информации нет, но в продаже должна появиться еще в сентябре.

Спецификации ASUS RoG Ares III:

Имя модели: ARESIII-8GD5

Графические чипы: AMD Radeon R9 290X x2

Стандарт шины: PCI Express 3.0

Версия OpenGL: OpenGL 4.4

Объём видеопамяти : 8 GB GDDR5

Частота ядра: 1030 МГц

Частота памяти: 5000 МГц

Разрядность шины памяти: 512-bit x2

Максимальное выводимое разрешение: 4096 X 2160

Видеовыходы:DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2

Габариты: 14,5 x 30 см

Комплектация: три переходника 8pin PCI-e power, купон для участия в программе AMD Radeon Gold Reward, два фитинга G1/4,USB флешка ROG 8 Гб, диск с фирменным ПО Asus.