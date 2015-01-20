Анонс GeForce GTX 880 запланирован на сентябрь

Ожидается, что новый флагман компании NVIDIA, видеокарта GeForce GTX 880, будет официально представлена уже в сентябре этого года, в рамках выставки Gamescom. Как сообщается, планируется, что компания проведет медиа-ивент, который будет посвящен новой видеокарте класса high-end на базе GPU Maxwell. Не исключено, что мероприятие NVIDIA будет не более, чем «бумажный анонс», который нынче является доброй практикой, ну, а сами видеокарты на базе графического процессора GM204 будут доступны на рынке к праздникам в 2014 году. Вероятно, рождественским.

Графический процессор GM204, как ожидается, должен стать основой для будущей флагманской линейки GeForce GTX 800 и для видеокарт GTX 900, но в производительном сегменте. Примерно такая же ситуация наблюдается и с GK104, который существует одновременно в двух линейках. Например, этот чип используется в видеокарта GeForce GTX 660 Ti и GTX 760, ну или GTX 770 и GTX 680.

Полагается, что GM204 будет также использовать 28-нм технологический процесс, а GTX 880 будет иметь 3200 ядер CUDA и 4 ГБ видеопамяти GDDR5.