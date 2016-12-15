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Анонс материнской платы ASUS TUF Sabertooth Z97 Mark S

13.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASUS подготовила оригинальную материнскую плату TUF Sabertooth Z97 Mark S в эксклюзивном «снежном» стиле, количество выпущенных плат будет ограниченным.

Материнская плата ASUS TUF Sabertooth Z97 Mark S построена на базе чипсета Intel Z97 для процессоров Intek Haswell и Haswell Rerfresh, использующих сокет LGA1150.  

Для установки оперативной памяти доступно четыре слота, поддерживается планки стандарта DDR3 1866 МГц и выше. Для плат расширения доступно два слота  PCIe 3.0 x16, три PCIe 2.0 x1 и один PCIe 2.0 x16 с поддержкой CrossFireX и SLI

Для подключения накопителей имеется шесть портов SATA III 600 Мб/сек и один порт SATA Express. Для подключения локальной сети Gigabit Ethernet используется два разъема и два отдельных контроллера:  Intel I218 и Realtek 8111GR.

О сроках появления ASUS TUF Sabertooth Z97 Mark S и ее стоимости пока информации нет. 

Остальные возможности платы можно узнать в нашем обзоре - Обзор материнской платы Asus Sabertooth Z97 Mark 1

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