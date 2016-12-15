Анонс новой линейки SSD-накопителей Crucial M550

Компания Crucial дочернее предприятие корпорации Micron анонсировала выход новой серии твердотельных накопителей SSD - Cricial M550. По сравнению с прошлой серией M500 новая более производительная и при этом будет дешевле и энергоэффективнее.

Сердцем новых SSD Crucial M550 является давно известный своей стабильностью контроллер Marvell 88SS9189, в качестве флеш-памяти используются 20-нм микросхемы NAND MLС компании Micron, при этом паспортный объем накопителей вырос на 6,67%. Для нужд контроллера задействован кеш LPDDR2-1066 обьемом от 512 МБ до 1024 МБ.

Рост производительность произошел по причине применения 64-битной флеш-памяти. В продаже появятся устройства M550 типоразмера 2,5" (в вариантах на 128, 256, 512 и 1024 ГБ), M.2 (128, 256, 512 ГБ) и mSATA (128, 256, 512 ГБ).

Так же в накопителях применена технология защиты от перегрева - ATP, котроллер новых SSD корректно работает с технологией DIPM (Device Initiated Link Power Management) отсюда и снижение энергопотребления относительно прошлой серии.