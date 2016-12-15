Анонс видеокарт AMD Radeon R9 285(X) состоится 23 августа 2014

Только вчера мы писали, что в эту субботу 23 августа 2014 компания AMD планирует отпраздновать тридцатилетие своего подразделения отвечающего за выпуск видеокарт, до поглощения известного как ATI Technologies. И вот в сети появился слайд с «эволюцией видеоадаптеров Radeon во времени», особенно примечателен последний этап.

Таким образом, компания AMD приготовила сюрприз и вероятнее всего это Radeon R9 285 и Radeon R9 285X основанный на процессорах Tonga. По существующему мнению будущий анонс Radeon R9 285(X) будет скорее бумажным, т.к. выход на рынок данных ускорителей запланирован на сентябрь. Первым свет увидит младшая видеокарта Radeon R9 285 (Tonga Pro), ближе к концу сентября появится в продаже старшая - Radeon R9 285X (Tonga XT).

Пока до анонса остается всего пару дней, предлагаем вам посмотреть на искомый слайд с «эволюцией ATI/AMD» (8192х2503px):

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