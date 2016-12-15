Анонс видеокарты Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC

Компания SAPPHIRE technology партнер и разработчик продуктов компании AMD представляет новую модель, основанную на архитектуре Graphics Core Next (GCN) - SAPPHIRE R9 290 Vapor-X ОС. Особенностью видеокарты является усиленная элементная база, фирменный дизайн кулера и повышенные с завода рабочие частоты.

В основе видеокарты применен чип Hawaii на архитектуре Graphics Core Next (GCN) содержащий 2560 потоковых процессоров работающих на частоте 1030 МГц. На плате реализовано 4 Гб памяти стандарта GDDR5 с эффективной частотой 5600 МГц.

В видеокарте используется обновленный кулер - Vapor-X, особенностью которого является использование центральной 10 мм тепловой трубки. К ней прилегают две 8 мм трубки, а на периферии используются 6мм тепловые. Это позволяет оптимально отводить тепло от открытого кристалла видеокарты. Для обдува радиатора используется три 90мм вентилятора со специальной формой лопастей для тихой и эффективной работы. Sapphire применила цветовую иллюминацию кулера для отображения степени нагрева видеокарты, при нагреве цвет подсветки меняется от голубого к желтому.

Подсистему питания видеокарты реализует шести фазная схема, собранная с применением Direct-FET транзисторов и фирменных катушек индуктивности Black Diamond.

Видеокарта SAPPHIRE R9 290 Vapor-X ОС в самое ближайшее время будет доступна для покупки.