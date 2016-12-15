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Apple представила моноблок iMac с 27-дюймовым 5K-дисплеем Retina

17.10.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На прошедшей 17 октября презентации компания Apple представила новую модель моноблока iMac с 27-дюймовым 5K-дисплеем Retina с разрешением 5120x2880 пикселей. Заявлено что подобная панель обеспечивает на 67% более чёткое изображение, чем в 4K-мониторах такой же диагонали. Используемая 27-дюймовая панель создана по  технологии IPS и содержит 14,7 млн. пикселей, что в семь раз больше чем у стандартной FullHD панели.

В базовой конфигурации в состав обновленного моноблока iMac входит четырехъядерный процессор Intel Core i5 4690 с номинальной частотой 3,5ГГц и до 3,9ГГц в режиме TurboBoost, дискретная видеокарта AMD Radeon R9 M290X с 2 Гб GDDR5, оперативная память объемом 8Гб и накопитель Fusion Drive емкостью 1 Тб.

В максимальной комплектации iMac оснащается процессором Intel Core i7,  32 Гб оперативной памяти, жестким диском Fusion Drive на 3Тб, SSD накопителем 1Тб, а также видеокартой AMD Radeon R9 M295X с 4 Гб памяти GDDR5.

Новый Apple iMac так же оснащается веб-камерой FaceTime HD, тремя портами USB 3.0, двумя разъёмами Thunderbolt 2, сетевым портом RJ-45, кардридером и 3,5-мм выходом для наушников.

Стоимость базовой версии нового 27" Apple iMac начинается с $2500.

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