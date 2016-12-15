ASRock представила две новые материнские платы Q2900-ITX и Q2900M

Компания ASRock подготовила две новых материнских платы Q2900-ITX и Q2900M. Обе платы построены вокруг процессора Intel Pentium J2900 работающего на частоте 2,41 ГГц (Turbo Boost 2,66ГГц). Процессор Pentium J2900 оснащается графикой Intel HD Graphics, кэшем второго уровня размером в 2 Мб и двухканальным контроллером памяти DDR3.

Материнская плата ASRock Q2900-ITX форм-фактора mini-ITX, оснащена двумя слотами DDR3 SO-DIMM, разъёмом PCI-Express 2.0 x1 и mini PCIe 2.0, двумя портами SATA 6 Гбит/с SATA 3 Гбит/с, четырьмя портами USB 3.0, разъёмами HDMI, D-Sub, DVI, восьмиканальным звуковым кодеком и гигабитным контроллером Ethernet.

ASRock Q2900M формата micro-ATX, получила полноразмерные слоты DIMM, разъёмы PCI-Express 2.0 x16 и PCIe 2.0 x1 и шестиканальный звуковой кодек. Прочие характеристики аналогичны модели Q2900-ITX.