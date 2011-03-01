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ASRock X99 Extreme 6: материнская плата с поддержкой процессоров Intel Haswell-E

22.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASRock представила еще одну материнскую плату для процессоров Intel Haswell-E сокет 2011-3 - ASRock X99 Extreme6.

Плата основана на логике Intel X99, поддерживает установку процессоров поколения Haswell-E и восьми модулей памяти стандарта DDR4, общей емкостью до 128Гб. Для накопителей доступно десять портов  SATA 3 6 Гбит/сек и один коннектор Ultra M.2 (PCIe 3.0 x4).

Так же на плате распаяно три слота PCI-Express 3.0 x16 с возможностью создания SLI или CrossFire multi-GPU конфигураций. 

Остальной функционал не отстает:

- звуковая 7.1 канальная подсистема, с использованием технологии Purity Sound 2;

- два сетевых гигабитных контроллера;

- шесть портов USB 3.0 и два USB 2.0;

- посткодер debug LED.

Ожидается, что официально плата ASRock X99 Extreme 6 будет представлена на следующей неделе.

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