ASRock X99 Extreme11: плата с очень широкими возможностями

Компания ASRock готова предложить новую материнскую плату X99 Extreme11, основанную на логике Intel X99 и предназначенную для процессоров последнего поколения Haswell-E для сокета 2011-3. Плата оснащается мощной подсистемой питания процессора с 12 фазами преобразователя и расширенным функционалом UEFI/BIOS, для высокого и стабильного результат в оверклокинге.

Интересной особенностью платы стала возможность подключения до восьми накопителей с интерфейсом SAS 12Гбит/с посредством контроллера LSI SAS 3008, десяти дисков с интерфейсом SATA 6Гбит/с от чипсета X99, а так же наличием двух портов Ultra M.2 (PCI-e 3.0 x4) для SSD дисков.

Для плат расширения доступны, пять разъемов PCI-e 3.0 x16 с поддержкой технологии AMD CrossFireX и Nvidia SLI в полноценных режимах x16/x16/x16/x16.

Для периферии доступны восемь портов USB 3.0 и два порта eSATA, сетевые возможности представлены двумя портами Gigabit Ethernet. В качестве звукового кодека используется решение в лице Realtek ALC1150.

В ближайшее время материнская плата ASRock X99 Extreme11 должна появиться на прилавках европейских магазинов, к сожалению, о цене пока ничего неизвестно.