Все о компьютерах, играх и киберспорте

ASRock X99X Killer геймерская материнская плата для платформы Haswell-E

14.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASRock представила на суд публики материнскую плату X99X Killer, созданную специально для геймеров. Новинка создана на чипсете Intel X99 и поддерживает процессоры Haswell-E для сокета 2011-3.

Подсистема питания ASRock X99X Killer спроектирована по двенадцатифазному дизайну. Восемь разъемов для оперативной памяти стандарта DDR4 поддерживают максимальный объём в 128Гб. Для плат расширения доступно три слота PCI-e 3.0 x16 с поддержкой SLI и CrossfireX. Для накопителей предоставлено десять портов SATA III 600Мб/с и один M.2 (PCI-e 2.0 x4).

Более подробно о характеристиках и стоимости ASRock X99X Killer станет известно немного позже. 

Количество уникальных просмотров: 1275

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.9628 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!