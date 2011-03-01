ASRock X99X Killer геймерская материнская плата для платформы Haswell-E

Компания ASRock представила на суд публики материнскую плату X99X Killer, созданную специально для геймеров. Новинка создана на чипсете Intel X99 и поддерживает процессоры Haswell-E для сокета 2011-3.

Подсистема питания ASRock X99X Killer спроектирована по двенадцатифазному дизайну. Восемь разъемов для оперативной памяти стандарта DDR4 поддерживают максимальный объём в 128Гб. Для плат расширения доступно три слота PCI-e 3.0 x16 с поддержкой SLI и CrossfireX. Для накопителей предоставлено десять портов SATA III 600Мб/с и один M.2 (PCI-e 2.0 x4).

Более подробно о характеристиках и стоимости ASRock X99X Killer станет известно немного позже.