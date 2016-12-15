ASUS анонсирует видеокарту GeForce GTX 980 ROG Matrix Platinum

Компания ASUS анонсировала выход флагманской одночиповой видеокарты из серии Republic of Gamers (ROG) - GeForce GTX 980 ROG Matrix Platinum. Новинка основана на процессоре GeForce GTX 980 с значительными изменениями в дизайне платы.

Рабочая частота видеопроцессора при нагрузке составляет 1342МГц, рабочая частота памяти стандарта GDDR5 – 7ГГц. ЕЕ кстати установлено всего 4Гб.

Система охлаждения представляет собой фирменный кулер ASUS DirectCU II, состоящий из c большого радиатора с пятью тепловыми трубками (центральная имеет диаметр 10мм!) и парой вертушек, одна из которых является гибридом турбины с обычным осевым вентилятором.

Для питания видеокарты реализована мощная 14 фазная схема, а для экстремальной стабильности под азотом применена фирменная технология «defroster" – подогрев жизненно важных элементов на плате, исключающий появление конденсата. Для подключения к блоку питания используется два 8pin PCI-e power разъема.

Для подключения средств вывода изображения используются разьемы: один Dual-Link DVI-I, один HDMI 2.0 и три DisplayPort 1.2.

Информация о стоимости и сроках появления в продаже видеокарты Asus GeForce GTX 980 Matrix пока нет.