Asus H97-Pro Gamer: навороченная материнская плата для геймеров

Компания Asus анонсировала новую материнскую плату H97-Pro Gamer, созданную на базе чипсета Intel H97 и ориентированную на геймеров.

Плата поддерживает все современные процессоры socket 1150. Максимальный объем памяти доступный для установки в четыре слота DIMM – 32 Гб памяти стандарта DDR3. Плата изготовлена в формате ATX, для подключения накопителей четыре порта SATA 600 Мб/с, один SATA Express и один разъем M.2.

Для подключения периферии на плате реализовано шесть портов USB 3.0 и восемь USB 2.0. Для карт расширения доступен один слот PCI Express 3.0 х16, один PCI Express 2.0 х16 и три старых добрых PCI.

Отдельного упоминания стоит встроенная сетевая карта с фирменной технологией Asus GameFirst II приоритезации сетевого трафика и восьмиканальная аудиоподсистема SupremeFX.

О сроках появления на рынке и стоимости Asus H97-Pro Gamer информации пока нет.