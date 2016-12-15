ASUS OC Socket может стать предметом патентного спора

Компания ASUS в своих решениях на базе чипсета Intel X99 представила особый процессорный сокет для процессоров Haswell-E, OC Socket. Например, его использует флагманская плата ASUS Rampage V Extreme. Этот процессорный разъём является разработкой компании ASUS и его отличие от обычных сокетов LGA 2011-3 в том, что он имеет больше контактов, чем стандартные сокеты LGA 2011-3.

Такое изменение в дизайне гнезда позволяет получить больший разгонный потенциал и большую производительность подсистемы памяти в целом. Однако, компания ASUS обнаружила, что подобное решение используют и другие бренды, что скорее всего приведет к патентным разбирательствам.

В настоящий момент, основными конкурентами компании ASUS являются компании ASRock, MSI и GIGABYTE. Процессоры Haswell-E наряду чипсетом Intel X99 были представлены компанией Intel в конце августа этого года и многие из производителей воплотили в своих решениях уникальные технологии. Компания ASUS постарается закрепить свое лидерство и на правовом поле.