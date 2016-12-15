ASUS подготовила компактную видеокарту GeForce GTX 970 DirectCU Mini

Компания ASUS подготовила преемника для своей удачной «малышки» ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini OC, на гораздо более мощном графическом процессоре GeForce GTX 970 - ASUS GeForce GTX 970 DirectCU Mini OC (GTX970-DCMOC-4GD5).

В достаточно компактных размерах, длина видеокарты 17см, инженеры ASUS смогли использовать предтоповый видеопроцессор NVIDIA GM204, относящийся к поколению MAXWELL и располагающий 1664 процессорами CUDA. Объём набортной памяти стандарта GDDR5 составляет 4Гб.

Частоты новинки повышено относительно референса – 1088МГц (boost 1228) по процессору и 1752,5МГц (7 ГГц) для памяти. При производстве видеокарты используется качественная элементная база - Super Alloy Power.

В системе охлаждения DirectCU Mini используется испарительная камера с напаянными на нее ребрами, для их обдува используется один вентилятор с гибридной крыльчаткой ( осевого и радиального типа одновременно). Для организации питания видеокарты используется один 8 контактный разъем PCI-e power.

Видеокарта ASUS GeForce GTX 970 DirectCU Mini OC снабжается четырьмя интерфейсами вывода изображения: DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort.

К сожалению, пока компания ASUS держит в секрете стоимость и дату начала продаж новой видеокарты.