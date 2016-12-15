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ASUS подготовила компактную видеокарту GeForce GTX 970 DirectCU Mini

29.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASUS подготовила преемника для своей удачной «малышки» ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini OC, на гораздо более мощном графическом процессоре GeForce GTX 970  - ASUS GeForce GTX 970 DirectCU Mini OC (GTX970-DCMOC-4GD5).

В достаточно компактных размерах, длина видеокарты 17см, инженеры ASUS смогли использовать предтоповый видеопроцессор NVIDIA GM204, относящийся к поколению MAXWELL и располагающий 1664 процессорами CUDA. Объём набортной памяти стандарта GDDR5 составляет 4Гб.

Частоты новинки повышено относительно референса – 1088МГц (boost 1228) по процессору и 1752,5МГц (7 ГГц) для памяти. При производстве видеокарты используется качественная элементная база - Super Alloy Power.

В системе охлаждения DirectCU Mini используется испарительная камера с напаянными на нее ребрами, для их обдува используется один вентилятор с гибридной крыльчаткой ( осевого и радиального типа одновременно). Для организации питания видеокарты используется один 8 контактный разъем PCI-e power.

Видеокарта ASUS GeForce GTX 970 DirectCU Mini OC снабжается четырьмя интерфейсами вывода изображения:  DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort. 

К сожалению, пока компания ASUS держит в секрете стоимость и дату начала продаж новой видеокарты. 

 

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