ASUS представила материнские платы TUF Sabertooth Z97 и Gryphon Z97

Несмотря на то, что Intel формально сохраняет NDA на новые чипсеты 9-ой серии до 11 мая, компания ASUS уже представила практически полный модельный ряд своих новых материнских плат. Вслед за новой серией ASUS ROG, производитель анонсировал и пополнение в серии TUF - ASUS Sabertooth Z97 Mark 1, Sabertooth Z97 Mark 2 и Gryphon Z97.

Флагманом в новой линейке TUF является материнская плата ASUS Sabertooth Z97 Mark 1. Ее отличительной особенностью от остальных плат является наличие "брони", о которой мы уже не раз рассказывали в наших обзорах на примере плат предыдущего поколения.

Sabertooth Z97 Mark 2 - упрощенный вариант Mark 1, лишенный кожуха. Соответственно, и стоимость новинки будет несколько ниже.

ASUS Gryphon Z97 - третий представитель серии TUF на новом чипсете Intel. Отличительная черта - использования малого форм фактора micro-ATX.

Общей особенностью всех плат линейки ASUS TUF является использование высококлассных компонентов, соответствующих военным стандартам, благодаря чему платы имеют повышенную надежность, а производитель дает заводскую гарантию на 5 лет. О стоимости новинок не сообщается, а в открытой продаже платы можно будет ожидать с 11 мая.