ASUS представляет игровую гарнитуру Strix 7.1

Компания ASUS анонсирует новую игровую гарнитуру Strix 7.1 с объёмным многоканальным звучанием. Впервые в наушниках используется десять отдельных динамических головок с неодимовыми магнитами.
В комплект поставки входит отдельная внешняя звуковая USB карта, с ее помощью реализуются алгоритмы, которые по заявлениям ASUS компенсируют до 90% фонового шума. Так же с ее помощью реализованы переключаемые профили для различных жанров игр: Gunfire Mode, FPS Footsteps Mode, Action RPG Mode и Racing Mode. Кроме того на внешнем модуле расположены переключатели подсветки гарнитуры.
Характеристики ASUS Strix 7.1
Интерфейс: USB
Размеры динамиков: фронтальный – 40мм, НЧ – 40м, центральный - 30mm, тыловой – 20мм, боковой – 20мм.
Материал магнитной системы : неодимовый магнит
Импеданс (сопротивление ) : 32 Ом
Частотный диапазон: 20Гц-20кГц
Световые эффекты: статичные/мигающие / отключенные
Диаграмма направленности микрофона : всенаправленный
Частотный диапазон: 50Гц – 16кГц
Чувствительность: +40 ± 3дБ