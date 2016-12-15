ASUS представляет игровую гарнитуру Strix 7.1

Компания ASUS анонсирует новую игровую гарнитуру Strix 7.1 с объёмным многоканальным звучанием. Впервые в наушниках используется десять отдельных динамических головок с неодимовыми магнитами.

В комплект поставки входит отдельная внешняя звуковая USB карта, с ее помощью реализуются алгоритмы, которые по заявлениям ASUS компенсируют до 90% фонового шума. Так же с ее помощью реализованы переключаемые профили для различных жанров игр: Gunfire Mode, FPS Footsteps Mode, Action RPG Mode и Racing Mode. Кроме того на внешнем модуле расположены переключатели подсветки гарнитуры.

Характеристики ASUS Strix 7.1

Интерфейс: USB

Размеры динамиков: фронтальный – 40мм, НЧ – 40м, центральный - 30mm, тыловой – 20мм, боковой – 20мм.

Материал магнитной системы : неодимовый магнит

Импеданс (сопротивление ) : 32 Ом

Частотный диапазон: 20Гц-20кГц

Световые эффекты: статичные/мигающие / отключенные

Диаграмма направленности микрофона : всенаправленный

Частотный диапазон: 50Гц – 16кГц

Чувствительность: +40 ± 3дБ