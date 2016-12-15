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Asus представляет видеокарту GeForce GTX 980 Poseidon Platinum

13.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Asus подготовила специальную версию видеокарты NVIDIA GTX 980 под названием GeForce GTX 980 Poseidon Platinum. Особенностью видеокарты стало использование оригинальной системы воздушного охлаждения с возможностью подключения к СВО (стандартные фитинги с резьбой G1/4), а так же усиленная печатная плата для стабильной работы и отличного разгона.

Цифровая подсистема питания DIGI+ видеокарты выполнена по схеме 10-фазной схеме с применением черных металлических конденсаторов, это обеспечивает уменьшение шума в цепях питания на 30% и на 15% улучшает ее эффективность. Заявлено, что срок службы элементной базы Asus в пять раз выше, чем у референсной видеокарты.

Рабочая частота видеоядра составляет 1178 МГц в номинале и 1279 МГц в boost-режиме. Частота оперативной памяти равна 7ГГц, ее объём 4Гб составлен из микросхем GDDR5 производства Samsung.

Для питания видеокарты Asus Poseidon GTX 980 используется  8pin + 6pin коннектор PCI-e Power.  Для вывода изображения используются видеовыходы DVI-I, HDMI 2.0 и три DisplayPort 1.2.

Стоимость видеокарты Asus Poseidon GTX 980 составит $1299, а ее появление на рынке запланировано на середину декабря.

 

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