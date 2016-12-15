Asus представляет видеокарту GeForce GTX 980 Poseidon Platinum

Компания Asus подготовила специальную версию видеокарты NVIDIA GTX 980 под названием GeForce GTX 980 Poseidon Platinum. Особенностью видеокарты стало использование оригинальной системы воздушного охлаждения с возможностью подключения к СВО (стандартные фитинги с резьбой G1/4), а так же усиленная печатная плата для стабильной работы и отличного разгона.

Цифровая подсистема питания DIGI+ видеокарты выполнена по схеме 10-фазной схеме с применением черных металлических конденсаторов, это обеспечивает уменьшение шума в цепях питания на 30% и на 15% улучшает ее эффективность. Заявлено, что срок службы элементной базы Asus в пять раз выше, чем у референсной видеокарты.

Рабочая частота видеоядра составляет 1178 МГц в номинале и 1279 МГц в boost-режиме. Частота оперативной памяти равна 7ГГц, ее объём 4Гб составлен из микросхем GDDR5 производства Samsung.

Для питания видеокарты Asus Poseidon GTX 980 используется 8pin + 6pin коннектор PCI-e Power. Для вывода изображения используются видеовыходы DVI-I, HDMI 2.0 и три DisplayPort 1.2.

Стоимость видеокарты Asus Poseidon GTX 980 составит $1299, а ее появление на рынке запланировано на середину декабря.