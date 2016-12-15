Asus ROG Crossblade Ranger: игровая материнская плата для процессоров FM2+

Семейство материнских плат Asus Republic of Gamers пополнилось еще одной моделью, на это раз для платформы AMD FM2+, материнской платой Asus Crossblade Ranger.

Новинка спроектирована на основе чипсета AMD A88X с поддержкой процессоров сокета FM2+ и максимального объёма оперативной памяти в 64 Гб. Для плат расширения доступно два слота PCI-e 3.0 x16, один PCI-e 2.0 x16, два PCI-e 2.0 x1 и два PCI.

Выполнена новинка в форм-факторе ATX, габариты материнской платы составляют 305х244 мм. Панель IO оснащена шестью портами USB 3.0 и восемью USB 2.0. Также есть выходы VGA, DVI, HDMI и сетевой порт.

Материнская плата Asus Crossblade Ranger получила качественную звуковую подсистему SupremeFX, а также поддержку технологии GameFirst III, позволяющую переопределять приоритеты распределения ресурсов сети в пользу игровых приложений.

Ориентировочная стоимость Asus Crossblade Ranger составляет $160.