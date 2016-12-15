Asus ROG Matrix R9 290X и Matrix GTX 780 Ti представлены официально

Недавно анонсированные видеоускорители Asus ROG Matrix на базе графических решений Nvidia GeForce GTX 780 Ti и AMD Radeon R9 290X получили официальный статус. Обе видеокарты комплектуются "отборными" графическими чипами, 14-фазными подсистемами питания, оснащены системой охлаждения DirectCU II с 10-мм тепловыми трубками, имеют заводской разгон и обширный потенциал для дальнейшего оверклокинга.

Asus ROG Matrix R9 290X имеет 2816 шейдерных блоков, оснащен 4 ГБ GDDR5, шина памяти 512-бит. Карта разогнана до 1050 МГц по чипу и 5400 МГц по памяти. Для питания видеокарты требуется ипользование двух разъемов PCI-E Power 8-pin. Интерфейсная панель оснащена двумя DVI-D, одним HDMI и DisplayPort.

Видеокарта Asus ROG Matrix GTX 780 Ti основана на чипе GK110 (2880 потоковых процессоров CUDA), оснащена 3072 Мб ОЗУ GDDR5, шина памяти 384-бита. Частоты - 1072 МГц для ядра (в турборежиме) и 7000 МГц для памяти. Для дополнительного питания новинки требуется два 8-контактных кабеля PCI-e Power. Панель выводов Asus GTX 780 Ti Matrix содержит видеовыходы DVI-I, DVI-D, HDMI и DisplayPort.

На прилавках магазинов новинки серии Asus Republic of Gamers появятся до конца марта.