ASUS RT-AC87U: новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор

Компания ASUS анонсирует навороченный маршрутизатор для дома - RT-AC87U. Роутер ASUS RT-AC87U построен на современной платформе Broadcom и может работать сразу в двух типах беспроводных сетей 802.11bgn в диапазоне 2,4ГГц и 802.11ac в диапазоне 5ГГц.

Стоит отметить то, что в роутере для беспроводной сети используется 8 антенн, четыре передающих и четыре приемных антенны, работающие по технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output). Заявлено что скорость связи в стандарте 802.11ac, при определенных условиях, может достигать 2334 Mбит/сек.

Основой ASUS RT-AC87U стал двухъядерный Cortex-A9 микропроцессор Broadcom BCM4709, работающий на частоте 1,2ГГц. Заявлена так же поддержка USB 3.0, технологий ASUS AiRadar и адаптивной QoS.

Информации о стоимости и сроках появления на прилавках магазинов роутера ASUS RT-AC87U пока нет.