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be quiet! Silent Base 800: первый корпус для ПК в ассортименте компании

25.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания be quiet! ранее выпускавшая блоки питания, кулеры и вентиляторы представила свой первый компьютерный корпус - Silent Base 800.

Корпус Silent Base 800 выполнен в строгом фирменном дизайне (черно-оранжевая окраска) в форм-факторе Midi-Tower, а его размеры позволяют установить внутрь: полноценные материнские платы форм-фактора ATX, до семи 3,5 дюймовых накопителей, до трех 5,25 дюймовых и четыре 2,5 накопителя (два в корзине и два за поддоном материнской платы).  

Передняя панель корпуса Silent Base 800 оснащается двумя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0,так же присутствуют разъёмы 3,5 jack для микрофона и наушников. В корпус установлено три вентилятора Pure Wings 2: два 140 мм вентилятора на передней панели и один 120мм на задней части корпуса.

Рекомендуемая стоимость корпуса be quiet! Silent Base 800 для европейского рынка -  €120. Ориентировочный срок поступления в продажу – осень 2014 года.

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