Беззеркалка Olympus PEN E-PL7 для любителей селфи

Компания Olympus представила новую беззеркальную фотокамеру PEN E-PL7. Особенностью камеры стал поворотный дисплей и специальный режим «селфи-шот». Для активации нового режима потребуется всего лишь откинуть дисплей вниз на 180° и навести объектив на свое лицо.

В камере используется фирменная трехосевая стабилизация матрицы 4/3 Live MOS Sensor. Эффективное разрешение матрицы Olympus PEN E-PL7 – 16.1Мп.

Автофокус может следить за 81 точками в режиме следящего автофокуса, при это скорострельность камеры – 3,5 кадра в секунда, в обычных режимах – 8 кадров в секунду.

Возможна ручная регулировка светочувствительности в переделах от 100 до 25600 ISO. Выдержка изменяется в диапазоне от 1/4000 секунды до 1 минуты.

Камера Olympus PEN E-PL7 может снимать HD видео в разрешении 1920х1080 со скоростью 30 кадров в секунду. Для удобства использования, помимо стандартных для Olympus разъемов MicroUSB, MicroHDMI и слота для SD-карты, есть модуль беспроводной сети стандарта Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n.

Емкость комплектного аккумулятора BLS-50 позволяет сделать 350 снимков. Габариты устройства 114.9x67x38.4 мм, а его вес 357 грамм.

Стоимость фотоаппарата в комплекте с объективом 14-42mm f/3.5-5.6 составит $750. Срок появления в продаже Olympus PEN E-PL7 – середина октября 2014 года.