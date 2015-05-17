BIOSTAR анонсировала mini-ITX плату J1800TH с процессором SoC

Компания BIOSTAR анонсировала новую материнскую плату J1800TH с интегрированным процессором (SoC). Новинка предназначена для построения энергоэффективных систем для простых офисных задач, не требующих серьезной вычислительной мощности центрального процессора.

К слову, о процессоре. "Сердцем" системы является двухъядерный процессор Intel Celeron J1800 на базе микроархитектуры Bay Trail, тактовая частота которого составляет 2.4 ГГц. Плата оснащена двумя слотами SO-DIMM с поддержкой DDR3L 1333 МГц, имеет два порта SATA 2.0, один порт mini-PCIe, Гигабитный сетевой контроллер, а также шестиканальное звуковое решение на базе кодека Realtek ALC 662. В общей сложности, плата имеет 5 портов USB, один из которых USB 3.0, а три порта USB 2.0 предназначены для подключения передней панели. Габариты платы составляют всего 17х17 см, что позволяет создавать действительно компактные системы. К тому же, процессор не требует активного охлаждения.

О стоимости новинки не сообщается.