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Блок питания Corsair AX1500i получил сертификат 80 Plus Titanium

25.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Corsair объявила, что флагманский блок питания AX1500i, продемонстрированный на выставке CES 2014, получил сертификат энергоэффективности 80 Plus Titanium. В настоящее время это высшая из всех возможных оценок для этого класса устройств.

Как сообщает производитель, девайс должен максимально раскрыть свой потенциал в сетях 230 В, однако был протестирован на 115 В. По итогам измерений, энергоэффективность блока питания при нагрузке 10% составила 91,23%, при 20% — 92,63%, при 50% — 94,04%, а при 100% — 91,34%. Corsair AX1500i рассчитан на питание процессора AMD FX-9590 с TDP 220 Вт и четырех Radeon R9 290X в режиме CrossFireX. Новый блок питания в первую очередь оценят "копатели монеток" - майнеры, чаще всего многочиповые конфигурации встречаются в составе их ферм.

Продажи Corsair AX1500i начнутся в ближайшее время по цене 450 долларов.

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