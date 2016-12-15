CeBIT 2014: AMD Radeon R9 295 X2 название двойного Hawaii

На прошедшей на CeBIT 2014 за закрытыми дверями пресс-конференции AMD было выдана небольшая порция информации про будущий двухчиповый монстр - AMD Radeon R9 295 X2. То что это реальный проект стало ясно и из странной рекламной компании, рассылка на днях редакторам интернет-изданий фотоколлажей «Разве вы не согласны, что два лучше, чем один?».

Новый продукт будет в чем то похож на Asus Ares II карта получит комбинированную жидкостно-воздушную систему охлаждения, а ее GPU будут функционировать на частоте около 1 ГГц. Соперником будущего Radeon R9 295 X2 станет двухчиповый GeForce GTX 790, который, скорее всего, также увидит свет.

Кулер двухчиповой карты будет состоять из водоблока, 120-мм радиатора СВО, вентилятора аналогичного типоразмера, шлангов и, возможно, второго вентилятора для обдува зоны VRM. Массивная система охлаждения позволит использовать чип Hawaii в полноценном варианте с 2816 потоковыми процессорами, хотя нельзя исключать и вариант, при котором инженеры задействуют пару Hawaii Pro (2560 шейдеров).