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CeBIT 2014: Arctic обновляет кулеры для видеокарт

14.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Arctic обновила свои удачные продукты для охлаждения видеокарт Accelero Hybrid II, Xtreme IV, Twin Turbo III, Xtreme IV 280(X). Обновление заключается в том, что теперь в комплект поставки входит радиатор для тыльной стороны видеокарт и аксессуары для него. 

Суть радиатора в том ,что современные компоненты расчитаны на теплоотдачу не только через корпус, но и через выводы на саму плату (PCB). 

     

Чтобы уменьшить нагрев текстолита и соответcвенно уменьшить нагрев компонентов и предназначенно нововведение Arctic

 

Радиатор в комплекте с кулерами один и тот же - универсального применения. Для крепления к видеокарте используется шесть винтовых зажимов и специальный кронштейн для прочности конструкции. Для исключения риска короткого замыкания в комплекте идет изолирующая плёнка, а для улучшения теплоотдачи - термопрокладки. 

Габариты радиатора - 218 х 98 х 23 мм.

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