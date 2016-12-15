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CeBIT 2014: Прототип материнской платы MSI MPower Max на новом чипе Intel

14.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания MSI привезла на выставку CeBIT`14 оверклокерскую плату MPower Max на будущем чипсете Intel. По сравнению с предшественником на чипсете Z87, у прототипа было уменьшено числа фаз питания процессора с 20 до 12. 

Выставочный образец выглядит несколько скромно из-за не распаяных разъемов, отсутствующих радиаторов. Тем не менее многое уже готово, разъем LGA1150 для процессоров Intel Haswell и Broadwell-K, четыре слота оперативной памяти DDR3, разъемы PCI Express 3.0 x16 (x8/x4/x4) и PCI-E 2.0 x1 (4 ед.) и восемь портов SATA 6 Гбит/с, а также разьем для SSD формата M.2 6 Гбит/с. 

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