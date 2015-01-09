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CES 2015: Анонс новой линейки SSD MX200 от Crucial

09.01.2015 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Crucial обновляет ассортимент твердотельных накопителей новой линейкой MX200. Минимальная емкость новых SSD – 250Гб, максимальная в линейке – 1Тб. MX200 будут представлены в трех форм-факторах – стандартный 2,5 с SATA интерфейсом, компактный mSATA и современный M.2 в двух вариантах исполнения: 2260 и 2280.

Crucial заявляет для MX200 скорости чтения порядка 550МБ/с, а записи 500МБ/с. Производительность операций ввода-вывода в режиме чтения составляет 100,000 IOPS, для записи 87,000 IOPS.

Заявлена так же поддержка технологии 256-битного шифрования данных AES, технологии динамического ускорения записи DWA и стандартных для SSD - Garbage Collection и TRIM.

На все накопители Crucial MX200 предоставляется гарантия в три года. 

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