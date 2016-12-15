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CES 2015: LG представит новую линейку 21:9 мониторов с поддержкой AMD FreeSync

31.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания LG готова представить несколько новых мониторов серии Ultra Wide, различной диагонали с соотношением сторон 21:9, с поддержкой технологии AMD FreeSync посредством использования порта DisplayPort 1.2a.

Технология AMD FreeSync появилась как конкурент NVIDIA G-SYNC, и в отличии от последней не требует установки специального чипа и лицензионных отчислений, т.е. полностью открытый стандарт.

Суть технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC в синхронизации частоты обновления монитора с частотой рендеринга изображения графическим адаптером, что призвано значительно снизить количество артефактов вывода изображения.

Точное количество новых моделей мониторов LG пока неизвестно, но поддержка AMD FreeSync заявлена и для мониторов с изогнутой матрицей, которые так же будут представлены на CES 2015.

Пока известно о моделях с диагональю 29” (2560 x 1080) и 34” (3440 x 1440) с ровной и изогнутой матрицей. Тип матрицы скорее всего будет IPS, с соответствующими плюсами и минусами присущими этой технологии. 

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