CES 2015: NVIDIA представила мобильный процессор Tegra X1

На только что открывшейся выставке CES 2015 в Лас-Вегасе глава NVIDIA Джен-Сан Хуанг официально представил новый мобильный процессор NVIDIA Tegra X1, вычислительная мощность которого составляет 1 Терафлоп.

Новый мобильный процессор NVIDIA значительно мощнее своего предшественника в лице Tegra K1 и состоит из 8 ядер ARM и имеет GPU, состоящий из 256 процессоров поколения Maxwell. Благодаря такой мощной аппаратной начинке, Tegra X1 способен обеспечить видео в формате 4K шестьюдесятью кадрами в секунду.



Tegra X1 значительно превосходит по производительности и эффективности Tegra K1

В силу того, что Tegra X1 использует архитектуру Maxwell, новый процессор NVIDIA полностью поддерживает такие технологии как DirectX 12, OpenGL 4.5, CUDA, OpenGL ES 3.1, а также движок Unreal Engine 4.

Помимо прочего, также известно, что NVIDIA Tegra X1 будут применяться в автопилотируемых автомобилях будущего в составе вычислительного блока NVIDIA DRIVE Automotive Computers.