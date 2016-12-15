COMPUTEX 2014: Девушки MSI

Выставка COMPUTEX 2014 подошла к концу, но приятные воспоминания останутся у многих из посетителей, не в последнюю очередь в этом заслуга девушек, проводящих презентации, предлагаем взглянуть на то, как проходила выставка у павильона компании MSI.

Компания MSI с участием известных моддеров Masbuskado (Dominican Rep.), Mhike Samsin (Philippine) и Corsaronero333 (Italy), показала три модифицированных корпуса, стилизованного под каждый класс продуктукции - Игровая, Оверкокерская и Классическая.

Не обошлось и без участия известных оверклокеров, парней с Индонезии: Lucky_n00b и Coldest.

Оверклокеры продемонстрировали впечатляющие возможности экстремального разгона на материнской плате MSI Z97 MPower Max, впрочем, обзор которой с экстремальным разгоном уже есть на нашем сайте.

Модное нынче "селфи" от Overclockers.TV :

Со сцены проводилось множество конкурсов с подарками:

Интересно, азиатские девушки умеют готовить борщ?