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COMPUTEX 2014: Девушки MSI

12.06.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Выставка COMPUTEX 2014 подошла к концу, но приятные воспоминания останутся у многих из посетителей, не в последнюю очередь в этом заслуга девушек, проводящих презентации, предлагаем взглянуть на то, как проходила выставка у павильона компании MSI

Компания MSI с участием известных моддеров Masbuskado (Dominican Rep.), Mhike Samsin (Philippine) и Corsaronero333 (Italy), показала три модифицированных корпуса, стилизованного под каждый класс продуктукции - Игровая, Оверкокерская и Классическая.

Не обошлось и без участия известных оверклокеров, парней с Индонезии: Lucky_n00b и Coldest

Оверклокеры продемонстрировали впечатляющие возможности экстремального разгона на материнской плате MSI Z97 MPower Max, впрочем, обзор которой с экстремальным разгоном уже есть на нашем сайте.

Модное нынче "селфи" от Overclockers.TV :

Со сцены проводилось множество конкурсов с подарками:

Интересно, азиатские девушки умеют готовить борщ?

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