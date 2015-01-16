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Computex 2014: EVGA показывает прототип материнской платы на Intel X99

03.06.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На проходящей в эти дни выставке Computex 2014 компания EVGA показала прототип материнской платы на еще не анонсированном чипсете Intel X99. Плата будет поддерживать процессоры Intel Haswell-E, сокет LGA 2011-3, восемь модулей оперативной памяти стандарта DDR4, десять портов SATA3 и пять разъёмов PCI-Express x16.

Так же будут не забыты оверклокеры. EVGA подготовит плату для самых требовательных истязаний экстремальным разгоном. Выход новинки запланирован на третий квартал 2014 года одновременно с выходом процессоров Core i7-5xxxK.

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