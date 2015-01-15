Computex 2014: Gigabyte представила систему внешнего питания для видеокарт G-POWERBOARD

Среди профессиональных оверклокеров хорошо распространены EPower и EVBot от компании EVGA - это улучшенная система питания (VRM), предназначенная главным образом для видеокарт, цель которой заменить родную посредством паяльника. Для чего это нужно? Обычно, для того, чтобы ставить мировые рекорды. В 3DMark, например.

Компания GIGABYTE в рамках проходящей выставки Computex 2014 представила свой собственный вариант подобной системы, получившей название G-POWERBOARD.

G-POWERBOARD имеет пять восьми-контактных разъемов питания PCIe, собственную систему охлаждения, 24 фазы питания, построенных по схеме 16+4+4 и способных выдержать нагрузку по току до 1400 Ампер. G-POWERBOARD поставляется с контроллером, или, пультом, при помощи которого имеется возможность менять напряжения на лету, а печатная плата устройства состоит из 10-ти слоев. Поступит ли это устройство в открытую продажу, а также по какой цене - в настоящий момент не известно.