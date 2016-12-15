Computex 2014: Новые продукты Geil - ОЗУ EVO Leggera и SSD ZENITH

Компания Geil на выставке Computex 2014 представила новые продукты – новую оперативную память EVO Leggera и пару твердотельных накопителей ZENITH S3 и ZENITH A3

Оперативная память Geil EVO Leggera создана в соответствии с фирменным стилем – невысокие окрашенные радиаторы, качественная проверка каждого модуля, поддержка профиля XMP. Для покупки доступны наборы по 8Гб (2x4Гб) и 16Гб (2x8Гб).

Новая линейка твердотельных накопителей ZENITH S3 ориентирована на требовательных пользователей, ее отличительной чертой станут высокие скоростные показатели – чтение 550 Мб/сек, а запись 500 Мб/сек. Построены накопители на контроллере SandForce и NAND памяти MLC.

Вторая линейка в лице ZENITH A3 – бюджетная, так же обеспечивает высокие скорости чтения и записи 550/300 Мб/сек, но при этом будет обладать доступным ценником. О примененном контроллере и типе памяти пока информации нет.