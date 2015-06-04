Computex 2014: Павильон компании BIOSTAR

Компания BIOSTAR на проходящей выставке Computex 2014 представила четыре линейки высокотехнологичной продукции – встраиваемые решения, продукты серии Mini PC, графические адаптеры и материнские платы.

Экспозиция открывается стендом с Mini PC системами. Одна из них BIOSTAR iDEQ-T1 построенная на современной 22нм платформе Intel Bay Trail. Недорогая и энергоэффективная платформа для дома, школ и предприятий.

На стенде с материнскими платами центральное место занято флагманской BIOSTAR Hi-Fi Z97WE, основанной на последнем чипсете от Intel – Z97.

Как и подобает топовому решению оснащение платы более чем богатое: порт M.2, два сетевых порта GbE с возможность суммирования пропускной сопосбности и эксклюзивная аудио технология BIOSTAR Hi-Fi.

Так же в рамках выставки нас ждет презентация новой «игровой» линейки материнских плат – BIOSTAR Gaming.