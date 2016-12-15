Computex 2014: Phanteks показывает два новых кулера

Компания Phanteks показала два своих новых продукта – процессорные кулеры PH-TC14S и TC14LS. Оба кулера отличаются относительно скромными габаритами, использованием тепловых трубок и фирменных вентиляторов Phanteks.

Phanteks PH-TC14LS - кулер специально разработанный для использования в составе HTPC. Топ ориентированная конструкция, разработана с учетом использования радиатора максимальной площади.

Фирменный вентилятор F140HP-PWM с ШИМ регулировкой скорости вращения, может работать со скоростью вращения крыльчатки от 600 до 1,300 об/мин.

Второй кулер Phanteks PH-TC14S использует двойную башенную конструкцию, с вентилятором расположенным между двумя радиаторами – D-type. Для обдува используется вентилятор аналогичный тому, что идет в комплекте с PH-TC14LS - F140HP-PWM, с максимальной производительностью 88.6 CFM.