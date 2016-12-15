Computex 2014: Представлена экологичная линейка материнских плат MSI ECO

Компания MSI на выставке Computex 2014 провела презентацию новой линейки материнских плат - MSI ECO. Они найдут свое применение в недорогих энергоэффективных системах. Черно-салатовое и бело-салатовое оформление призвано визуально подчеркнуть экологичность.

Пока представлено всего три материнских малоформатных материнских платы micro-ATX: MSI H81M ECO, MSI B85M ECO и MSI H97M ECO. Все платы основаны на чипсетах Intel H81, B85 и H97 и оснащены процессорным разъемом socket 1150.

Стоит отметить так же о новой утилите под названием MSI ECO Center PRO – с ее помощью возможно управление энергопотреблением системы, отключение или перевод в режим ожидания неактивных компонентов.

скриншот программы MSI ECO Center для MSI Z97 GAMING 7